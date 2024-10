Lo scrittore cileno Antonio Skármeta, autore di “Il postino di Neruda”, è morto all’età di 83 anni: ha ispirato il film “Il postino” diretto da Michael Radford ed interpretato da Massimo Troisi, Philippe Noiret e Maria Grazia Cucinotta.

La morte dello scrittore, accademico e diplomatico cileno Antonio Skármeta è stata resa nota dall’Università del Cile sulle sue reti social, dedicandogli numerosi messaggi di addio.

Dopo gli studi in lettere e filosofia, iniziati in Cile e terminati a New York, ha iniziato a lavorare traducendo diversi autori. Con il trasferimento a Berlino ha insegnato sceneggiatura all’Accademia di cinema e televisione e ha iniziato a pubblicare i suoi primi romanzi.

I suoi libri sono stati tradotti in 30 lingue, quelli in lingua italiana sono: “Sognai che la neve bruciava” (Feltrinelli, 1976), “Match ball” (Garzanti, 1989), “Non è successo niente” (Garzanti, 1996), “Le nozze del poeta” (Garzanti, 2000), “La bambina e il trombone” (Garzanti, 2002), “Il ballo della Vittoria” (Einaudi, 2005), “Un padre da film” (Einaudi, 2011), “I giorni dell’arcobaleno” (Einaudi, 2013).

Antonio Skármeta: i premi ricevuti nel corso della sua vita

Numerosi i premi ricevuti in tutto il mondo: il Prix Médicis in Francia, il Goethe in Germania, e il Grinzane Cavour in Italia, fino al Premio Nazionale di Letteratura del Cile alla carriera nel 2014.