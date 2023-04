Adriana Volpe incanta sui social: il video in bikini è virale

Recentemente la splendida Adriana Volpe ha pubblicato un video in bikini su Instagram che ha stupito molto positivamente i followers: ecco tutti i dettagli.

La bellissima Adriana Volpe recentemente ha condiviso sui social un video che ha letteralmente mandato in visibilio i suoi followers e naturalmente tutti i suoi fan. Ecco tutti i dettagli.

Felice anche da sola, è così che si è mostrata la splendida Adriana Volpe in un recente video condiviso sui suoi canali social ufficiali.

La conduttrice con molta probabilità trascorrerà le festività pasquali in solitudine, ma non è affatto triste per questo e lo dimostra ciò che ha scritto nella didascalia del video condiviso su Instagram, nella giornata di venerdì 7 aprile 2023:

“Alone… Scappare da tutto e tutti qualche volta fa bene”.

I numerosi fan di Adriana Volpe sono letteralmente rimasti senza parole, dopo che la conduttrice ha condiviso su Instagram un video in cui si gode un meritato momento di relax in bikini.

La Volpe è prossima ai 50 anni, che di fatto compirà il 31 maggio 2023, ma di certo ha ancora un fisico mozzafiato. Il video in bikini condiviso dalla conduttrice è di fatto un successo, lo dimostrano i numerosi commenti di apprezzamento scritti da personaggi famosi e non.

Adriana Volpe e la sua attuale situazione sentimentale: cosa sappiamo?

Adriana Volpe ha alle spalle una vita sentimentale piuttosto travagliata, la conduttrice è stata sposata per ben due volte, ma allo stato attuale è single.

Dopo la sua partecipazione al Grande Fratello Vip, Adriana Volpe si è separata da Roberto Parli, il marito da cui ha avuto la sua unica figlia, Gisele ed oggi, è proprio Gisele ad essere l’unico amore della vita della conduttrice.