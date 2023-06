Dopo oltre dieci anni di unione, Adriana Volpe e il marito Roberto Parli si sono separati. La conduttrice ha accusato l’ex consorte di maltrattamenti in famiglia e lui ha il divieto di avvicinamento. Nel corso dell’ultima udienza del processo sono venute fuori alcune delle minacce che l’uomo riservava alla moglie.

Adriana Volpe: le minacce dell’ex marito Roberto Parli

Nel mese di giugno del 2021, Adriana Volpe ha annunciato la separazione dal marito Roberto Parli. Pochi mesi dopo, la conduttrice ha denunciato l’ex per maltrattamenti in famiglia. Nei giorni scorsi, presso la quinta sezione penale del Tribunale di Roma, sono stati ascoltati alcuni amici e conoscenti della conduttrice, testimoni delle minacce che l’uomo le riservava.

Adriana Volpe: i testimoni raccontano le minacce

Stando a quanto riportato dai testimoni durante il processo, il rapporto tra Adriana e l’ex marito Roberto è degenerato con la partecipazione di lei al Grande Fratello Vip. “Sei una zo**ola, quando esci ti rovino la vita“: questa, secondo Il Messaggero, sarebbe una delle tanti frasi che lui le rivolgeva. A riferirle al giudice è stata un’amica della Volpe che, quando lei era al GF Vip, si recava a casa sua per guardare le puntate con Parli e controllare la figlia. In queste occasioni, l’uomo avrebbe pronunciato diverse minacce, come: “Sei una pu**ana quando esci ti rovino“.

Roberto Parli abusava di alcool

L’amica della Volpe ha sottolineato che Roberto abusava di alcool. Ha raccontato:

“A casa loro c’era sempre vino sulla tavola, a volte lui beveva anche una bottiglia da solo. (…) Mi scriveva analizzando i comportamenti di Adriana, che secondo lui non erano da mamma. Mi diceva che le avrebbe rovinato la carriera una volta uscita”.

Nei messaggi vocali che Parli le inviava sono contenute altre minacce: “Ha finito di vivere, le farò fare una brutta fine, porto via la bambina, non gliela faccio più vedere“. L’uomo parlava male di Adriana anche in presenza della figlia Giselle. Non solo, “non le faceva fare i compiti, non la portava a scuola“.