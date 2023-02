Adriano Celentano shock: "Ora è certo, non potrò più tornare in tv"

Adriano Celentano ha scritto un misterioso post via social relativo a un suo ipotetico ritorno in tv.

Adriano Celentano ha scritto un post enigmatico via social in cui ha lasciato intendere che probabilmente non tornerà mai più in tv.

Adriano Celentano: il messaggio shock

Forse colpito dalle recenti polemiche che hanno interessato il Festival di Sanremo, Adriano Celentano ha scritto un post enigmatico via social e ha lasciato intendere che, con il clima attuale, potrebbe non tornare in tv. “Anche stamattina ho letto i giornali, ora è certo, non potrò più tornare in televisione”, ha dichiarato il celebre cantante che, ormai da tempo, è lontano dal mondo dei riflettori. In tanti credono che con il suo post Celentano abbia fatto riferimento alle numerose polemiche che vi son state all’indomani dalla messa in onda del Festival di Sanremo e che, nonostante gli ottimi risultati in fatto di ascolti, sono costate una serie di bufere al direttore rai Stefano Coletta e al direttore artistico della kermesse, Amadeus.

Il Molleggiato non è entrato nel merito della questione e in tanti, sui social, si chiedono se la vicenda avrà ulteriori sviluppi.

Nei giorni scorsi sono circolate numerose indiscrezioni in merito a un presunto malore avuto da Adriano Celentano e che lo volevano addirittura ricoverato in ospedale. Lo staff del cantante ha smentito la questione e ha tranquillizzato i suoi numerosi ammiratori sulle sue condizioni. In tanti sui social sono curiosi di saperne di più in merito alla vicenda e sono curiosi di sapere se Celentano tornerà a rompere il silenzio via social.