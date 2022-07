Due o tre aerei militari a bassissima quota hanno sorvolato l’hinterland orientale di Milano: innumerevoli le segnalazioni dei cittadini residenti in zona.

Due o tre aerei militari a bassa quota sono stati avvistati nella zona est di Milano destando terrore e preoccupazione tra la popolazione. Si ipotizza che l’episodio possa essere da ricollegare a un’esercitazione.

Aerei militari a bassa quota sorvolano la zona est di Milano: le segnalazioni sui social

Due o tre aerei a bassissima quota hanno sorvolato l’hinterland orientale di Milano nel tardo pomeriggio di domenica 17 luglio. In merito all’episodio, sono pervenute numerose segnalazioni da parte dei residenti nell’area interessata da quella che potrebbe essere stata un’esercitazione.

Sulla base delle testimonianze della popolazione, pare che intorno alle ore 19:00 due o tre aerei abbiano volato a bassa quota in corrispondenza di alcuni comuni situati nella zona est del capoluogo lombardo.

Il volo non ha dato origine a un boom sonico ma la potenza del passaggio dei velivoli ha fatto tremare gli alberi e ha spaventato la fauna locale. Stormi di uccelli, infatti, hanno cominciato a volare via per mettersi in salvo, allarmati da quello che è stato riconosciuto come un potenziale e imminente pericolo.

Il passaggio degli aerei militari, inoltre, ha provocato un fortissimo boato e ha fatto vibrare a lungo i vetri di abitazioni ed esercizi commerciali.

Sui social, i residenti hanno raccontato di aver visto i mezzi militari zigzagare in cielo, compiere alcune manovre per poi fare dietrofront e lasciare l’area.

Per quanto riguarda i velivoli coinvolti nella presunta esercitazione, inoltre, si presume che potesse essere jet typhoon oppure f35.