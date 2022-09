Momenti di grande paura nei cieli di Orlando, in Florida. Due aerei si sono sfiorati e il pilota ha ripreso la scena.

Aerei si sfiorano in volo a Orlando: il pilota riprende la scena in un video

Momenti di grande paura nei cieli degli Stati Uniti, più precisamente ad Orlando, in Florida. Due aerei hanno rischiato la collisione. Il pilota di un aereo monomotore ha dovuto improvvisamente virare per non entrare in collisione con un Boeing 757, che era decollato poco prima dall’aeroporto di Orlando. Nonostante i momenti di grande tensione, il pilota dell’aereo, Malik Clarke, è riuscito anche a filmare la scena in un video.

Le dichiarazioni del pilota

Il pilota Malik Clarke ha spiegato di aver compiuto “un’azione evasiva per evitare l’aereo in arrivo“. “Sapevo che non fosse giusto” ha dichiarato il pilota, parlando della traiettoria sbagliata del Boeing che ha rischiato di colpirlo. “Quindi ho svoltato immediatamente a destra e sono salito il più ripidamente possibile, perché il Boeing 757 Delta ha una velocità di salita molto più elevata rispetto all’aereo su cui stavo volando.

Se non avessi fatto quella manovra evasiva, è molto probabile che ci sarebbe stata una collisione a mezz’aria” ha aggiunto il pilota.