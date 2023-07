Aereo EasyJet non può partire: offerti 500 euro ai passeggeri per scendere

L'episodio è accaduto la serata dello scorso 5 luglio: un aereo EasyJet in partenza da Lanzarote, in Spagna, e diretto a Liverpool, non ha potuto partire perché "troppo pesante".

Un aereo EasyJet in partenza dall’aeroporto di Arrecife a Lanzarote (Spagna) e diretto a Liverpool, non ha potuto decollare in quanto “troppo pesante”. Il volo era previsto inizialmente alle 21:45 dello scorso 5 luglio, ma l’aereo è rimasto a terra fino alle 23:30 circa. Da un video inviato da un passeggero al Liverpool Echo si denotano i timori da parte dei passeggeri a causa di quella situazione incresciosa. Un membro dello staff di EasyJet, rivolgendosi ai passeggeri, ha dichiarato: “La sicurezza è la priorità numero uno, non c’è modo, con le attuali condizioni del vento, di poter far decollare questo aereo. Ci sono una serie di fattori: fa molto caldo, il vento non è fantastico, la direzione non è ottimale”.

Aereo EasyJet troppo pesante: un’unica soluzione

Il membro dello staff ha poi proseguito: “Ora, ti vi starete chiedendo cosa accadrà ed è per questo che vi faccio questo annuncio. Ho parlato con il nostro team operativo e l’unico modo per risolvere un problema con un aereo pesante è renderlo leggermente più leggero”. Sono stati dunque offerti 500 euro ai passeggeri disposti a non volare quella notte.

Il comportamento dei passeggeri

Secondo un portavoce di easyJet, 19 passeggeri si sono offerti volontari per prendere un volo successivo dal volo EZY3364 da Lanzarote a Liverpool. Questa decisione è stata presa poiché l’aereo superava i limiti di peso a causa delle condizioni meteorologiche.