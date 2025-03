La puntata di mercoledì 19 marzo di “Affari Tuoi” ha visto protagonista Cristina dal Piemonte, accompagnata in studio dal fidanzato Fabio. I due avevano in programma di sposarsi in estate ma, qualcosa ieri sera è andato storto. Matrimonio a rischio?

Affari Tuoi, chi è Cristina dal Piemonte

Protagonista della puntata di “Affari Tuoi“ di mercoledì 19 marzo è stata Cristina dal Piemonte. Originaria di Asti, è una viticoltrice ed è fidanzata con Fabio, proprietario dell’azienda per cui lavora. Si sono conosciuti grazie al fratello di lei che giocava assieme a Fabio a pallapugno. Cristina e Fabio hanno in programma di sposarsi questa estate e la concorrente ha infatti deciso di partecipare al game show per finanziare il matrimonio. Ce l’ha fatta? Scopriamolo ora insieme.

Affari Tuoi, disastro in diretta: il matrimonio ora è a rischio?

Come detto Cristina ha deciso di partecipare al programma condotto da Stefano De Martino per poter finanziare il matrimonio con Fabio. La partita, però, per la concorrente piemontese si è trasformata in un vero incubo. Cristina infatti ha rifiutato tutte le offerte nel corso della puntata da parte del Dottore, che andavano dai 15mila fino ai 40mila euro, che avrebbero coperto le spese del matrimonio. Cristina però, sostenuta da Fabio, ha deciso sempre di andare avanti per la sua strada rifiutando ogni offerta. Alla fine era rimasto con un unico pacco rosso da 75mila euro, col Dottore che le ha offerto 15mila. Lei ha rifiutato ma purtroppo ha scelto proprio il pacco che conteneva 75mila euro. Pronta la battuta del Dottore: “Disdico il matrimonio?” La coppia dovrà trovare un altro modo per finanziare il matrimonio, visto che è tornata a casa a mani vuote.