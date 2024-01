Dramma in Tanzania, Paese sito nella parte orientale dell’Africa, dove nella giornata di sabato si è verificato un improvviso crollo all’interno di una miniera illegale. Tante persone, chiuse al momento della frana nella miniera, sono state coinvolte nella tragedia e secondo le ultime informazioni ci sarebbero stati 22 decessi.

Tanzania, frana nella miniera illegale: tragedia in Africa

A dare notizia della tremenda tragedia è stata la stessa presidente Samia Suluhu, che ha scritto un post su X: “È con grande tristezza che ho ricevuto la notizia della morte di più di 21 persone in seguito a una frana nella miniera di Ng’alita, nel distretto di Bariadi, nella regione di Simiyu“. Qualche ora più tardi, è stato rinvenuto il corpo di un altro minatore deceduto. “Erano minatori della zona che cercavano di guadagnarsi da vivere per se stessi e le loro famiglie e che contribuivano allo sviluppo della nostra Nazione” – ha spiegato Suluhu.

Tanzania, frana nella miniera illegale: le ricerche

Il presidente ha anche raccontato che i soccorsi stanno proseguendo anche in queste ore: “Le nostre agenzie di difesa e sicurezza, in collaborazione con i leader regionali, stanno continuando gli sforzi per trovare altri corpi che sono ancora bloccati tra le macerie“. Un funzionario del governo avrebbe poi spiegato che le persone stavano scavando in un’area in cui l’attività era vietata a causa delle forti piogge di questo periodo. Secondo le sue parole, il governo non aveva dato il via libera all’inizio dei lavori, ma i minatori non avevano ascoltato le direttive.