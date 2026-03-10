Un grave episodio di violenza domestica si è verificato a Cormons (Gorizia), quando una donna di 49 anni è stata aggredita all’interno della propria abitazione dai suoi due cani, un pitbull e un American Staffordshire terrier. L’attacco ha provocato ferite profonde agli arti superiori e a una gamba, rendendo necessario il trasferimento urgente in elisoccorso all’ospedale di Udine.

Aggredita in casa dai suoi cani a Cormons: intervento dei soccorsi e gestione degli animali

Stando alle indiscrezioni de Il Goriziano, a lanciare l’allarme è stata una vicina che ha sentito urla e lamenti provenire dall’abitazione. I carabinieri, arrivati immediatamente sul posto, hanno trovato la porta aperta e la donna in stato di semi-incoscienza, con una consistente perdita di sangue. Con l’aiuto dei vigili del fuoco di Gorizia e del personale sanitario, la donna è stata stabilizzata e preparata al trasferimento d’urgenza. Nel frattempo, i due cani sono stati messi in sicurezza dal cinovigile e trasferiti in apposite gabbie presso il canile di Lucinico, su indicazione del veterinario dell’Azienda sanitaria, per evitare ulteriori rischi.

Aggredita in casa dai suoi cani a Cormons, 49enne elitrasportata in ospedale: rischio amputazione dell’arto

Come riporta il portale Il Goriziano, intorno a mezzogiorno di ieri, una donna di 49 anni è stata vittima di un’aggressione all’interno della sua abitazione di Cormons (Gorizia). La donna è stata morsa con violenza dai suoi due cani, un pitbull e un American Staffordshire terrier, riportando ferite profonde all’avambraccio sinistro, alla mano destra e a una gamba, alcune delle quali avrebbero coinvolto le ossa. Il rischio maggiore era la possibile perdita di uno degli arti, rendendo indispensabile un intervento chirurgico immediato.

I soccorritori del 118 hanno stabilizzato la paziente sul posto e, viste le condizioni critiche, è stata trasportata in elicottero all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. L’operazione, effettuata nella tarda serata, ha permesso di ridurre al minimo i danni permanenti e salvare gli arti più compromessi.