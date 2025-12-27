Aggressione a Carmine Siano a Castiglione del Genovesi: il sindaco ricoverato in ospedale

Carmine Siano, Sindaco di Castiglione del Genovesi, è stato recentemente oggetto di un'aggressione violenta che ha generato preoccupazione e allerta tra i cittadini.

La serata di venerdì ha assunto toni drammatici a Castiglione del Genovesi, un comune situato nella provincia di Salerno. Il sindaco Carmine Siano, ingegnere di professione, è stato aggredito brutalmente nei pressi della sua abitazione. Questo episodio ha scosso profondamente la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza degli amministratori pubblici.<\/p>

La dinamica dell’aggressione<\/h2>

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione si è verificata intorno alle 20:30, mentre Siano si apprestava a uscire di casa per partecipare a un evento natalizio. Improvvisamente, un uomo incappucciato ha atteso il sindaco nell’oscurità e lo ha colpito alla testa con un oggetto contundente, probabilmente un martello o un bastone. L’impatto ha provocato gravi ferite, tra cui diverse fratture agli arti e contusioni multiple.<\/p>

Le conseguenze fisiche

Dopo l’aggressione, i volontari della Croce Rossa di Giffoni Valle Piana sono intervenuti prontamente per prestare soccorso. Il sindaco è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Ruggi di Salerno, dove i medici hanno diagnosticato una frattura scomposta della gamba sinistra, una frattura composta della mano sinistra e fratture alle dita della mano destra, che hanno portato all’amputazione di un dito a causa di complicazioni vascolari. Inoltre, Siano ha subito una ferita profonda alla tempia sinistra e altre lesioni al volto, che hanno reso necessario un intervento chirurgico ricostruttivo.

Indagini in corso

I carabinieri, giunti sul luogo dell’aggressione, hanno avviato un’indagine per chiarire le circostanze e il movente di questo grave episodio. Al momento, l’aggressione sembra non essere stata motivata da una rapina, ma piuttosto da un possibile rancore legato all’attività amministrativa del sindaco. Gli inquirenti stanno lavorando per identificare il colpevole e stabilire se si tratti di un attacco premeditato.

Reazioni e solidarietà

La notizia dell’aggressione ha suscitato immediate reazioni di solidarietà da parte di colleghi e cittadini. Il presidente dell’ANCI, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, ha espresso la propria vicinanza a Siano, definendo l’atto di violenza come inaccettabile. Ha inoltre sottolineato l’importanza di proteggere chi, quotidianamente, si occupa della gestione del territorio e dei suoi abitanti. Questo episodio mette in evidenza le sfide e i rischi affrontati dagli amministratori pubblici, spesso esposti a situazioni di grande tensione.

L’aggressione al sindaco di Castiglione del Genovesi rappresenta un monito sulla necessità di garantire la sicurezza di chi è impegnato nella politica locale. Le indagini sono in corso e la comunità attende risposte certe su quanto accaduto.