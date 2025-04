Aggressione a Tor Bella Monaca: uomo accoltellato in strada

Un’aggressione inquietante nel cuore di Roma

Un episodio di violenza ha scosso il quartiere di Tor Bella Monaca a Roma, dove un uomo di 45 anni è stato accoltellato mentre si trovava in compagnia della moglie e del figlio. La vittima, riconoscendo una donna che aveva precedentemente rubato nei garage della zona, ha deciso di affrontarla.

Questo incontro, però, ha preso una piega drammatica, culminando in un’aggressione che ha lasciato la comunità in stato di shock.

Il racconto della vittima e le indagini in corso

Secondo la testimonianza della moglie, la donna ha cercato di discolparsi, affermando di conoscere il responsabile dei furti e proponendo di accompagnarli dal presunto malvivente. Tuttavia, una volta arrivati davanti all’abitazione dell’uomo, la situazione è degenerata. L’aggressore ha estratto un coltello e ha colpito il 45enne all’addome, lasciandolo gravemente ferito. La vittima è stata immediatamente trasportata al pronto soccorso, dove attualmente è ricoverata in prognosi riservata.

Le ripercussioni sulla sicurezza pubblica

Questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza nel quartiere e sulla gestione della criminalità. La procura della Repubblica di Roma ha aperto un fascicolo per lesioni personali aggravate e le indagini sono attualmente in corso. La polizia sta esaminando il racconto della moglie della vittima, cercando di ricostruire i dettagli dell’aggressione e di identificare il responsabile. La comunità di Tor Bella Monaca, già colpita da problemi di sicurezza, si trova ora a dover affrontare un ulteriore episodio di violenza che mette in discussione la tranquillità del quartiere.