Agrigento, 21enne trovata morta in strada: la polizia indaga

Il corpo senza vita di una ragazza di 21 anni è stato ritrovato in strada a Sciacca, nell’Agrigentino. La polizia sta indagando per capire cosa è accaduto.

Il cadavere di una 21enne è stato trovato in strada. La polizia sta indagando e sta valutando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per capire la dinamica di quanto accaduto, sentendo anche le testimonianze dei residenti della zona. La dinamica per il momento è ancora sconosciuta, così come le generalità della vittima. Si tratterebbe di una ragazza di 21 anni.

La giovane potrebbe essersi tolta la vita

Secondo i poliziotti la giovane potrebbe essersi tolta la vita, lanciandosi dal sesto piano dello stabile in cui viveva. L’ipotesi di un incidente stradale provocato da un’auto pirata è sempre più remota, ma per il momento non ci sono certezze. Le cause che avrebbero portato la giovane a compiere un gesto estremo non sono note. Le testimonianze dei familiari e dei conoscenti potrebbero fornire nuove risposte.