La guardia di finanza piange Maurizio Pellegrino, comandante del Nucleo polizia economica finanziaria di Agrigento, morto a 53 anni.

L’uomo si è spento a causa di un male incurabile. Lascia la moglie e due figli.

Il ricordo dei colleghi

Dice il comandante regionale delle fiamme gialle, il generale Cosimo Di Gesù: “Al caro collega va il nostro senso di profonda gratitudine per il prezioso contributo fornito al Corpo, con passione e dedizione, da irreprensibile servitore dello Stato. Ci stringiamo, con cristiana partecipazione, alla famiglia in un affettuoso e commosso abbraccio.”

I messaggi degli amici

Anche i Social si riempiono di ricordi e parole di tristezza e vicinanza da parte degli amici.

Scrive, ad esempio, Teresa: “Ciao grande amico nostro. Ti porteremo nel nostro cuore per sempre, ho sperato fino all’ultimo che questo maledetto male non ti portasse via, invece, ha vinto lui. Siamo tutti straziati, chi ti ha conosciuto sa che persona meravigliosa sei stata (io sono stata una delle prime persone a conoscerti quando eri ad Agrigento) so anche bravissimo e buono con i tuoi colleghi, marito innamoratissimo della nostra Rosetta, padre attento e amorevole con i tuoi stupendi figli. Chi si dimentica le serate trascorse insieme, le lunghe passeggiate, no non le possiamo dimenticare!!! Grande Maurizio, rimarrai nei ns cuori e, sicuramente sarai in un mondo molto più bello di quello che hai lasciato. Ti vogliamo un bene immenso. Rip”