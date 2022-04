Saranno vietate le bandiere arcobaleno a sostegno della Lgbt negli stadi in Qatar per i prossimi Mondiali 2022: il motivo di questa scelta.

Ai mondiali in Qatar sarà vietato portare bandiere arcobaleno negli stadi a sostegno della comunità Lgbt. A dare l’annuncio è stato il responsabile per la sicurezza della manifestazione, il generale Abdulaziz Abdullah al-Ansari.

Infatti, in un’intervista con i media internazionali ha dichiarato:

«Se un tifoso alzerà la bandiera arcobaleno e io gliela porterò via, non è perché voglio davvero farlo. Non è un insulto ma un gesto per proteggerlo, perché se non lo farò io, qualcun altro intorno potrebbe attaccarlo. Non posso garantire per il comportamento delle altre persone. Gli dirò: per favore, non c’è bisogno di alzare davvero quella bandiera, qui allo stadio. Vuoi dimostrare la tua opinione sulla situazione, fallo in una società in cui sarà accettata».