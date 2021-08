Aifa, rapporto sulle reazioni ai vaccini Covid: “Sedici gravi ogni 100 mila dosi”

Il rapporto Aifa sulle reazioni ai vaccini anti-Covid ha svelato che ci sono state 16 effetti collaterali gravi ogni 100mila dosi.

Il rapporto Aifa sulle reazioni ai vaccini anti-Covid ha svelato che ci sono state 16 effetti collaterali gravi ogni 100mila dosi. I dati sono stati riportati dall’Agenzia Italiana del Farmaco nel settimo Rapporto di Farmacovigilanza sui Vaccini Covid-19.

Rapporto Aifa sui vaccini: i dati delle reazioni avverse

Tra il 27 dicembre 2020 e il 26 luglio 2021, per i quattro vaccini anti-Covid, sono state segnalate 84.322 reazioni avverse, su un totale di 65.926.591 dosi somministrate. L’87,1% risugarda eventi non gravi, come dolore al braccio, febbre, stanchezza e dolori muscolari.

Le segnalazioni gravi sono il 12,8% del totale, con un tasso di 16 eventi gravi ogni 100.000 dosi somministrate. I dati raccolti riguardano le segnalazioni di sospetta reazione avversa registrate nella Rete Nazionale di Farmacovigilanza. La reazione nella maggior parte dei casi (80%) si è verificata nella stessa giornata o il giorno successivo, più raramente dopo le 48 ore dalla somministrazione. La maggior parte delle segnalazioni (68%) riguardano il vaccino Pfizer, il più utilizzato nella campagna vaccinale, mente sono minori con AstraZeneca (25%), Moderna (6%) e Johnson & Johnson (1%).

Gli eventi avversi più segnalati sono febbre, stanchezza, cefalea, dolori muscolari, dolori in sede di iniezioni, brividi e nausea.

Rapporto Aifa sui vaccini: segnalazioni e fasce d’età

Riguardo le vaccinazioni eterologhe a persone al di sotto dei 60 anni che avevano ricevuto la prima dose di AstraZeneca, sono arrivate 114 segnalazioni su 396.952 somministrazioni, con un tasso di segnalazione di 29 ogni 100.000 dosi somministrate. Nella fascia tra i 12 e i 19 anni sono arrivate 530 segnalazioni di eventi avversi su un totale di 1.986.221 somministrazioni, con un tasso di segnalazione di 27 eventi avversi ogni 100.000 dosi somministrate.

Gli eventi avversi gravi segnalati si verificano prevalentemente nelle prime 48 ore dopo la vaccinazione, mentre più raramente si osservano nelle settimane successive, con una percentuale rispettivamente del 60% e del 37%.

Rapporto AIfa sui vaccini: i decessi

Per quanto riguarda i decessi le segnalazioni sono state 498, ovvero un tasso di 0,75 ogni 100mila dosi somministrate. 343 decessi sono stati registrati dopo la prima dose e 145 dopo la seconda dose. Non sono stati registrati casi di decesso per shock anafilattico o reazioni allergiche. Il tasso dei decessi per dosi somministrate è dello 0,66% per Pfizer, dell’1,30% per Moderna, dello 0,78% per AstraZeneca e dell’1,28% per Johnson&Johnson. Secondo l’Aifa in sette casi la causalità è correlabile. Gli altri sono ritenuti non correllabili o intedeterminati.