Alla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aja l’Egitto muove pesanti accuse contro Israele, accusandolo di violare il diritto internazionale.

L’accusa dell’Egitto

Afferma Yasmine Moussa, consulente legale del ministero degli Esteri egiziano davanti alla Corte: “L’occupazione israeliana è una chiara violazione del diritto internazionale e non un’autodifesa.” Conclude poi: “I palestinesi subiscono punizioni da 75 anni e Israele nega il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione.”

Nuovi raid israeliani

All’alba del giorno 138 dello scontro tra Israele e Hamas non si fermano i raid israeliani su Gaza. Tra la scorsa notte e oggi almeno 67 palestinesi sono rimasti uccisi. Le morti sono avvenute in alcune aree in cui ai civili era stato detto di cercare rifugio. I media internazionali, tra cui il Guardian e Sky News, riportano che l’ospedale dei martiri di Al-Aqsa a Deir al-Balah ha dichiarato di aver ricevuto 44 corpi dopo molteplici attacchi nel centro della Striscia.