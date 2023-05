Al Bano Carrisi si è scagliato contro il più giovane collega Damiano David che, alcuni giorni fa, ha postato una foto sui social in cui era ritratto completamente senza veli e mentre era intento a fumare uno spinello.

Al Bano Carrisi contro Damiano David

Al Bano non ha fatto segreto di essere contrario all’uso della Marijuana e di recente ha svelato anche che il suo matrimonio con Romina Power sarebbe finito perché la cantante avrebbe fatto all’epoca uso di cannabis. Nelle ultime ore il cantante di Cellino San Marco è tornato agli onori delle cronache per essersi scagliato contro Damiano David, il frontman dei Maneskin che, in uno scatto social, si è mostrato mentre fumava uno spinello ed era completamente senza vestiti.

“Fare proselitismo della cannabis non mi sembra una buona idea (…) Dare esempi di distruzione non è il massimo. La droga equivale a distruzione e vale anche per lo spinello. Ognuno della sua vita può fare quello che vuole però è un peccato, soprattutto se sei un personaggio pubblico, perché invogli chi ancora è inesperto a fare uso di cannabis”, ha affermato il cantante di Cellino, e ancora: “Lo spinello e il nudo ormai è diventato il linguaggio delle nuove generazioni, i cantanti devono scioccare per attirare l’attenzione del loro pubblico. Io preferisco mostrare una realtà diversa, bella, interessante, a contatto con la natura e a contatto con il sole che nasce e che va a dormire: è quella la vera droga”. Damiano replicherà alle parole del famoso collega?