Alba Parietti ha ritrovato l’amore: di chi si tratta

Alba Parietti ha un nuovo amore? La showgirl e opinionista è stata avvistata tra le braccia di un uomo.

Alba Parietti è stata avvistata per le vie del centro di Roma in compagnia di un uomo con cui sarebbe stata in atteggiamenti intimi.

Alba Parietti: il nuovo amore

Nuovo amore in vista per Alba Parietti? Dopo 8 anni in cui si è sempre definita single, sembra che la showgirl e opinionista sia finalmente riuscita a ritrovare l’amore.

Il settimanale di Alfonso Signorini l’ha paparazzata per le vie di Roma mentre baciava un uomo che si chiamerebbe Fabio e che sarebbe lontano dal mondo dello spettacolo. Al momento Alba Parietti non ha confermato né smentito le voci in circolazione e moltri tra i suoi fan sono impazienti di saperne di più.

Alba Parietti: la vita privata

In passato la madre di Francesco Oppini non ha fatto segreto di aver vissuto numerosi e grandi amori, e ha affermato:

“Tutte le persone che ho amato ho continuato ad amarle e lo farò per sempre.

L’amore resta, la passione finisce. Quando ami una persona, comunque, vorresti essere l’unica persona amata”. A La vita in diretta, quando Alberto Matano le ha chiesto se finalmente avesse trovato l’amore, la conduttrice ha preferito smentire la notizia. Devo dire la verità… Vedo nei tuoi occhi uno sguardo molto languido. Alba, sei innamorata?”, ha chiesto Matano, mentre lei, visibilmente in imbarazzo, ha risposto: “Ma per cortesia… per favore… Basta!”.

Sulla vicenda emergeranno ulteriori notizie? I fan di Alba Parietti non vedono l’ora di saperne di più e sulla questione al momento sembra che lei non sia intenzionata a proferire parola.