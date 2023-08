Alba Parietti, il dolore per la scomparsa: "Mi struggo al pensiero che non ti...

Alba Parietti, il dolore per la scomparsa: "Mi struggo al pensiero che non ti...

Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini hanno raccontato sui social il loro dolore per la scomparsa di Papu. Il gatto della famiglia Parietti era con loro da 15 anni ed è scomparso nei giorni scorsi.

Alba Parietti, le lacrime per la scomparsa del gatto: il post social

“Avrei tanto voluto piangere e non potevo. Eri così indifeso e sofferente da stringere il cuore. Proprio questa settimana senza poterti dare un ultimo abbraccio. Il bello è il brutto di questo lavoro è che obbliga a metterti una maschera ti obbliga a svuotarti di te e infilare il sorriso e questo ti insegna a separati dalla realtà per non sentire il dolore.”

Alba, sui social, parla della scomparsa del suo gatto avvenuta proprio nelle ore in cui lei si stava preparando alla conduzione di una serata a Palmi. La conduttrice, per il ruolo che ricopriva nella serata, ha dovuto nascondere il suo dolore.

“Eri famiglia per me che famiglia non ho più” – scrive ancora la Parietti, dedicando un dolce pensiero al sua Papu – “Mi mancherà trovarti ad aspettarmi. Ciao Papu, ero lontana ed impotente. Il tuo ricordo di gatto nella mia casa di montagna insieme a mamma. Ora siete insieme, sono sicura che e’ subito venuta a prenderti e a dirti ‘ma poveraccio, cosa ti hanno fatto?’ Riempiendoti delle carezze che ricercavi. Venghi sarà tanto triste ora. E tu piccolo tenero dolcissimo Papu mi rimani appiccicato negli occhi così martoriato e mi struggo al tuo pensiero perché non ti vedrò mai più… Corri veloce quando torno a casa ti immaginerò sempre entrare e accoccolarti sul mio letto nelle notti di pioggia e dormire insieme alle tua fusa.”

Il messaggio di Francesco Oppini

Anche Francesco Oppini, così come sua madre, era molto legato a Papu e ha voluto dedicargli un messaggio su Instagram, spiegando anche ai suoi followers come ha scoperto della sua morte.

“Siamo tornati a casa da poco dal mare e Francesca, dopo essere stata qualche ora prima al telefono con mia madre, con voce ferma mi dice: ‘vieni qui un attimo, siediti, ti devo parlare‘. Avevo capito tutto, ma speravo ancora una volta nel mio solito pessimismo di fronte a certe cose, ma questa volta avevo ragione e lei una volta seduto esclama tenendomi le mani: ‘Papu non c’è più‘. Spiegare in questo momento di più mi viene molto difficile, ma qualcosa lo voglio scrivere proprio per l’importanza ed il segno che hai lasciato nella nostra famiglia in questi bellissimi quindici anni assieme.”

Oppini ha proseguito raccontando le giornate con il suo gatto, dedicandogli un pensiero dolce ora che lui non c’è più: