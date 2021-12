Alba Parietti smentisce il flirt con Alvise Rigo: “Troppo vecchio per me”

Alba Parietti ha smentito attraverso i social la sua presunta relazione sentimentale con il rugbista Alvise Rigo.

Alba Parietti e Alvise Rigo: la smentita

Nelle ultime ore Alba Parietti è stata investita da un’indiscrezione riguardante un suo presunto coinvolgimento sentimentale con il rugbista e concorrente di Ballando con le Stelle Alvise Rigo.

La famosa showgirl ha pubblicamente smentito la notizia attraverso i social, dove ha ironizzato sulla vicenda affermando:

“Ma io dico, mi domando come vi permettete di fare una simile insinuazione? Ma andiamo , Alvise è bellissimo ma per me è troppo, troppo vecchio. Smentisco categoricamente questa bomba, nata dalla fantasia chi forse vorrebbe, fosse capitato a lui o a lei un Alvise. Scusa Alvise per me sei troppo vecchio”, ha dichiarato.

Alba Parietti: l’avvistamento

L’indiscrezione è diventata sempre più insistente dopo che i due sarebbero stati insieme a cena. E in effetti la stessa Alba Parietti ha confermato che una cena con Alvise Rigo sarebbe effettivamente avvenuta:

“Ammetto di essere stata a cena con Alvise, se mangiato una bistecca della dimensione del tavolo,(per fortuna ha anche signorilmente pagato lui il conto ) ed effettivamente il suo appetito faceva ben sperare , ma eravamo in compagnia e l’unico appetito di Alvise mi sembrava concentrato sul suo piatto e sul bisteccone gigante troppo sano il ragazzo Alvise Rigo.

Che comunque domani sarà me da Mara Venier a Domenica In non per dichiarare il suo amore , ma per sfidarmi al musichiere, torneo di ritorno”, ha dichiarato. Il suo post è stato commentato anche da amici e colleghi famosi, tra cui il figlio della stessa Parietti, Francesco Oppini, e la showgirl Sabrina Salerno. “Ma te l’ho presentato io e non mi hai detto niente”, ha affermato scherzosamente la cantante.

Alba Parietti: la vita privata

Nonostante sia stata al centro di numerose indiscrezioni (vere o presunte) in merito alla sua vita sentimentale, Alba Parietti non ha al momento confermato nessuna delle liaison che le sono state attribuite. La showgirl pertanto risulta essere single e lei stessa ha affermato che avrebbe avuto difficoltà a trovare la persona giusta per lei: “Non penso di essere stata tradita, se posso essere sincera gli uomini mi hanno sempre lasciata per disperazione o per stress, ma non è mai capitato che mi lasciassero per un’altra donna”, ha dichiarato la showgirl.