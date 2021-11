Alvise Rigo e Tove Villför sono sempre più vicini. Il loro rapporto non è passato inosservato a Ballando con le Stelle, tanto da chiedere informazioni

Alvise Rigo e Tove Villför sono sempre più vicini. Il loro rapporto non è passato inosservato a Ballando con le Stelle, tanto da chiedere informazioni in più ai diretti interessati.

Ballando con le Stelle, Alvise e Tove sempre più vicini

Dietro le quinte di Ballando con le Stelle si respira un’atmosfera molto romantica. Alvise Rigo e Tove Villför sono due protagonisti di Ballando con le Stelle, che stanno incantando il pubblico non solo attraverso la danza, ma anche con i loro sentimenti. Lui personal trainer, lei ballerina. Entrambi bellissimi, di talento e sempre più vicini. L’esibizione ha diviso la giuria, ma è subito scattato il gossip. “Tove non è mai stata così raggiante” hanno notato i giurati.

Ballando con le Stelle, Alvise e Tove molto vicini: “Erano così teneri”

“Devo dire una cosa loro due sono venuti a vedere il mio spettacolo a teatro e a un certo punto li ho visti uno appoggiato sulla spalla dell’altro, erano così teneri” ha dichiarato Fabio Canino. Tra i due sembra esserci una forte simpatia, che potrebbe sfociare in qualcosa di più. I due ragazzi sorridono davvero in modo raggiante e sembrano sempre più vicini. Ballando con le Stelle potrebbe regalare un’altra bellissima storia d’amore.

Ballando con le Stelle, Alvise e Tove molto vicini: “Dovete dirci qualcosa?”

Tra Alvise e Tove le cose stanno andando davvero molto bene. Per la prossima settimana Carolyn Smith ha proposto un tango su una canzone de Il Volo, che li mostrerà sicuramente in una veste ancora più passionale e romantica. “Insomma ragazzi dovete dirci qualcosa?” hanno chiesto dalla regia. In realtà i loro sguardi e il loro sorriso sembrano parlare da soli.