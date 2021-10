Andrea Iannone replica al biglietto trovato sulla sua auto: “Torna in Svizzera!”

Andrea Iannone ha risposto ad un messaggio trovato sulla sua auto difronte agli studi di Ballando con le Stelle.

Alvise Rigo ha mostrato un biglietto che sarebbe stato lasciato sull’auto di Andrea Iannone nei pressi degli studi di Ballando con le Stelle. Il pilota di Motogp ha replicato al messaggio.

Andrea Iannone: il messaggio dell’auto

Andrea Iannone ha instaurato un ottimo rapporto con Alvise Rigo a Ballando con le Stelle e lo stesso concorrente di Ballando con le Stelle ha mostrato con ironia un biglietto che sarebbe stato lasciato sull’auto di Andrea Iannone nei pressi degli studi del talent show.

Il biglietto con tutte le probabilità sarà stato lasciato da qualcuno che non ha apprezzato il modo in cui Iannone ha parcheggiato la sua auto, e infatti su di esso era scritto: “Se tr..bi come parcheggi… Ora si capisce tutto! Torna in Svizzera!”. Iannone ha replicato al messaggio affermando: “Chissà a chi non è piaciuto”.

Andrea Iannone: la vita in Svizzera

Da alcuni anni Andrea Iannone si è trasferito a Lugano, dove ha acquistato una lussuosa villa e dove ha aperto un locale (dopo la sua sospensione dalla motoGp per l’accusa di doping).

Il pilota oggi sarebbe single, mentre all’epoca del suo trasferimento a Lugano era legato a Belen Rodriguez. La relazione tra i due era naufragata in un nulla di fatto quando la showgirl aveva deciso di tornare insieme al suo ex marito, Stefano De Martino. A seguire Iannone aveva vissuto una relazione con Giulia De Lellis, ma anche quella era naufragata (e lei era tornata insieme al suo ex, Andrea Damante).

“Ho avuto solo due donne famose, la maggior parte non erano conosciute. E poi parlerei di relazione solo con Belén, con Giulia sono stati solo 5/6 mesi. Del gossip ho capito che capisce quello che vuole capire. E come quando dici a una persona la verità, ma lei crede solo a quello che vuole credere”, aveva dichiarato il pilota.

Andrea Iannone a Ballando con le Stelle

Andrea Iannone ha deciso di mettersi alla prova partecipando a Ballando con le Stelle, dove si vocifera che abbia instaurato un rapporto speciale con la collega Lucrezia Lando (reduce dalla rottura con il compagno Marco De Angelis).

Il pilota ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla sua vita privata e al momento non ha fornito conferme o smentite in merito alla vicenda. Durante l’estate 2021 Iannone era stato paparazzato in Costa Smeralda in compagnia dell’influencer Gaia Maria Miracapillo, ma anche in quel caso non aveva confermato né smentito le notizie in circolazione.