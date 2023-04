Alba Parietti, sospeso il suo show sulle drag queen? L'indiscrezione

Da mesi la messa in onda dello show di Alba Parietti, Non sono una signora, è stata rinviata e sembra che il programma potrebbe non essere trasmesso neanche a maggio. Sulla questione è intervenuta una giurata.

Alba Parietti: il programma sulle drag queen

Lo scorso autunno è stato registrato il programma sulle drag queen e condotto da Alba Parietti, Non sono una signora. Per questioni legate alla programmazione lo show, che inizialmente doveva essere mandato in onda lo scorso autunno, è stato rinviato a febbraio e poi a maggio ma, nelle ultime ore, lo sfogo di una giurata del programma ha fatto ipotizzare che esso slitterà ancora.

“La vita deve essere colorata a colori non in nero! Una politica che ama tener le persone legate. Una politica che vuole cancellare l’esistenza di una comunità colorata! (…) Una politica che nel 2023 non vuole mandare in onda un programma sulle drag queens! Parlo alla mia comunità di non perdere mai la speranza. Non abbandoneremo mai i nostri colori! Luce è vita! Bisogna aver pazienza”, ha scritto la drag queen Vanessa Van Cartier, giurata del programma, in un suo sfogo via social. Al momento non è dato sapere se davvero lo show condotto da Alba Parietti sia stato “rinviato” per altre ragioni e in tanti sono impazienti di sapere se finalmente verrà mandato in onda.