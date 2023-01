Non sono una signora, lo show di Alba Parietti, è stato rinviato ancora una volta: il programma dovrebbe essere trasmesso a maggio.

Ancora uno slittamento per lo show di Alba Parietti battezzato Non sono una signora: il format, atteso già per la fine del 2022, verrà trasmesso sul piccolo schermo presumibilmente a maggio 2023.

Slitta ancora lo show di Alba Parietti: “Non sono una signora” debutterà in tv a maggio 2023

Era atteso per lo scorso dicembre, è stato poi spostato al nuovo anno, è stato di nuovo rinviato probabilmente a maggio. È, in sintesi, la storia di Non sono una signora, il nuovo show affidato alla conduzione di Alba Parietti che avrebbe dovuto debuttare alla fine del 2022 su Rai 2.

Stando a quanto appreso da Ansa, la direzione dell’Intrattenimento Prime Time di Viale Mazzini ha annunciato un ennesimo slittamento della trasmissione che pare sia stata ricollocata a maggio 2023.

Il format era stato registrato a ottobre 2022 ed era pronto a debuttare sul piccolo schermo a dicembre. Ma adesso è stato riferito che le cinque puntate che vedono protagonista la Parietti dovrebbero andare in onda in primavera inoltrata.

Caratteristiche del programma targato Rai

Non sono una signora è l’adattamento italiano del programma Make Up Your Mind e rappresenta una co-produzione Rai e Freemantle. Ogni puntata è dedicata a cinque celebrità, rese irriconoscibili dopo ore di trucco e destinate a sfidarsi interpretando Drag Queen.

Ogni puntata decreterà un vincitore che accederà alla finale durante la quale dovrà competere per la vittoria definitiva dello show.

Il format della Parietti mescola tra loro differenti tipologie di spettacolo che spaziano al varietà al game show al talent e rappresenta un unicum nello scenario televisivo italiano.