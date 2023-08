Alberto Matano vuota il sacco: per colpirlo hanno usato la sua relazione con Riccardo, ma non si è lasciato intimorire.

Alberto Matano è tornato a parlare della decisione di fare coming out in televisione, ad un passo dalle nozze con Riccardo Mannino. Il conduttore ha rivelato che alcune persone hanno usato la sua relazione omosessuale per mettergli i bastoni tra le ruote.

Alberto Matano: la sua relazione con Riccardo usata per colpirlo

Lo scorso anno, Alberto Matano e Riccardo Mannino si sono giurati amore eterno dopo un lungo fidanzamento. Poco prima delle nozze, il conduttore ha fatto coming out in diretta televisiva. Intervistato dal settimanale Oggi, è tornato a parlare di quel momento e della decisione di vuotare il sacco, spiegando che per tanto tempo qualcuno ha utilizzato la sua relazione omosessuale per colpirlo.

La confessione di Alberto Matano

Alberto ha raccontato:

“Non posso dire che siano state tutte rose e fiori. Ogni tanto c’era quel rumore di fondo… È chiaro che se qualcuno voleva colpirmi – non trovando altri spunti – ha utilizzato anche questo argomento in modo più o meno esplicito. A un certo punto però me ne sono fregato”.

Matano non si è lasciato colpire da frecciatine di questo tipo, anche perché in Rai tutti erano a conoscenza della sua relazione con Riccardo.

Perché ha voluto fare coming out in tv?

Alberto ha dichiarato:

“Non ho mai voluto raccontare le mie cose, al di là di compagna o compagno, sono sempre stato molto discreto fin quando ho potuto, considerando il lavoro che faccio. Penso che un giornalista che fa il telegiornale, che rappresenta ‘il’ Tg, sia solo un tramite e non sia tenuto a raccontare la propria vita. (…) Ho pensato fosse giusto raccontare con onestà anche me stesso”.

Matano, dopo che è passato dal TG a La vita in diretta, ha avvertito il bisogno di parlare di sé al suo pubblico perché non voleva tradirlo.