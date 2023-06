Alda D’Eusanio è tornata a parlare della sua esperienza disastrosa al GF Vip, dove è stata cacciata per aver offeso pesantemente Laura Pausini e Adriano Aragozzini. Da quel momento in poi è quasi sparita dal mondo dello spettacolo.

Alda D’Eusanio torna a parlare del GF Vip

Come riporta Novella 2000, Alda D’Eusanio è tornata a sfogarsi contro il GF Vip. Dopo essere stata cacciata dal reality più spiato d’Italia, non ha più avuto grandi opportunità in televisione ed è molto delusa da quanto accaduto. Certo, ha offeso pesantemente Laura Pausini e Adriano Aragozzini, ma non per questo può essere fatta fuori dopo tanti anni di onorata carriera.

Lo sfogo di Alda D’Eusanio

Alda ha dichiarato:

“Sono stata rovinata dal Grande Fratello Vip. Non so come mi sia passata per la testa la drammatica idea di partecipare, resterò per sempre un mistero. Probabilmente ho accettato per vanità. E mal me ne incolse. Accettare è stato un errore di cui mi pento amaramente anche per le conseguenze nefaste che ha portato. Mi hanno cacciata con ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di una parola”.

Alda D’Eusanio spera nella nuova Rai

La D’Eusanio è amareggiata per quanto accaduto al GF Vip e per le porte chiuse che si è ritrovata ad avere dopo quell’esperienza. E’ per questo che spera nella nuova dirigenza Rai: