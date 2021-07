Aldo, Giovanni e Giacomo in tv dopo 5 anni: i festeggiamenti per i 30 anni di carriera

Aldo, Giovanni e Giacomo torneranno in tv il prossimo autunno in occasione dei 30 anni di carriera: la serata speciale che andrà in onda sul Nove

Dal piccolo schermo mancavano da circa cinque anni, fatta eccezione per alcune sporadiche apparizioni, come quella al Festival di Sanremo del 2016. Tuttavia l’amatissimo trio composto da Aldo, Giovanni e Giacomo tornerà presto in tv ad allietare i numerosissimi fan con un programma tutto speciale.

Si tratta infatti di una serata organizzata in occasione dei loro 30 anni di carriera, che andrà in onda sul canale Nove il prossimo novembre.

Aldo, Giovanni e Giacomo: 30 anni di risate

La serata celebrativa vedrà ovviamente come protagonisti i tre comici. Insieme a loro ci sarà però anche Arturo Brachetti, il trasformista che da anni collabora con loro come regista degli spettacoli teatrali. Sarà dunque un evento davvero unico per ricordare gli anni d’oro del gruppo di attori tra i più prolifici di sempre, che ha sicuramente segnato la storia della televisione.

Ricordiamo a onor di cronaca la loro memorabile presenza a Mai Dire Gol, nonché gli spettacoli trasmessi per anni da Mediaset, che hanno reso praticamente virali alcuni dei loro sketch. Per non parlare poi degli ormai iconici film di immenso successo, come Tre uomini e una gamba, Chiedimi se sono felice, La leggenda di Al, John e Jack o Il cosmo sul comò, solo per citarne alcuni.

Alla serata evento celebrativa seguiranno nelle settimane successive, sempre sul Nove, gli spettacoli di Aldo, Giovanni e Giacomo fra i più noti al grande pubblico, dai Corti, a Tel chi el telùn, fino al più recente Best Of.