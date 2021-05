Ariadna Romero paparazzata insieme a Ugo Brachetti, ex marito di Isabella Borromeo

Ariadna Romero ha definito Ugo Brachetti un uomo speciale: sta nascendo qualcosa tra l'ex marito di Isabella Borromeo e l’ex compagna di Pierpaolo Pretelli?

Un incontro davvero particolare quello tra Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli, e Ugo Brachetti, imprenditore 55enne ex marito di Isabella Borromeo. I due sarebbe difatti stati avvistati insieme nello showroom della Lamborghini, dove lavora la modella cubana. Il meeting casuale sarebbe nato perché Brachetti avrebbe deciso di cambiare la sua auto, ma al momento pare non si parli ancora di una possibile liaison amorosa.

Ariadna Romero e Ugo Brachetti: solo amicizia?

Le foto scattate dai fotografi di “Chi” vedono la coppia al ristorante, durante un pranzo dove erano però presenti non solo Ariadna e Brachetti, ma anche un’altra donna e il piccolo Leo, figlio della modella e dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5.

La modella ha definito l’uomo una “persona speciale”, ma non ha dato ulteriori dettagli su un possibile interesse di altro tipo. Single da tempo, la bellissima attrice non ha del resto mai fatti mistero del desiderio di innamorarsi di nuovo.

Che sia questa la volta buona anche per lei? Ricordiamo infatti che, nonostante alcuni dubbi, l’ex compagno Pierpaolo si sta già rifacendo una vita insieme a Giulia Salemi, conosciuta nella Casa di Cinecittà.