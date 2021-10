Alec Baldwin, l’attore è sconvolto: “Cuore spezzato in due”. I punti ancora da chiarire

Grande disperazione per Alex Baldwin, attore protagonista del film Rust e responsabile inaspettato della morte della direttrice Halyna Hutchins.

Continuano le indagini sulla triste vicenda accaduta sul set di “Rust”. Alec Baldwin, attore di fama mondiale, ha colpito accidentalmente a morte la direttrice della fotografia Halyna Hutchins con un colpo di pistola. Dimesso invece il regista Joel Souza.

Alec Baldwin e l’incidente sul set, le parole dell’attore

L’attore avrebbe esclamato testuali parole dopo quanto accaduto “Perché mi avete dato una pistola calda“, si legge sul Daily Mail in riferimento al fatto che l’arma fosse carica. Alec Baldwin stava infatti provando la scena prima del ciak ufficiale e così avrebbe sparato con l’arma in dotazione. Nel frattempo la produzione ha dichiarato che la pistola era caricata a salve. Comunque sia Baldwin ha voluto scrivere due tweet dopo aver rilasciato le dichiarazioni alle forze di pubblica sicurezza.

Sarebbe stato soltanto un colpo esploso a ferire due persone, ma sulla dinamica non ci sono ancora conferme ufficiali.

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I’m fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Alec Baldwin e l’incidente sul set, le parole dell’attore: altri dettagli

Intanto Baldwin ha scritto un tweet per dichiarare di essere in costante contatto con il marito della vittima: “Il mio cuore è spezzato” ha commentato l’attore. “Non ho parole per esprimere il mio shock e la mia tristezza per il tragico incidente che ha tolto la vita a Halyna Hutchins, moglie, madre e nostra collega profondamente ammirata“, si legge su Twitter. L’uomo ha comunque dichiarato di essere a completa disposizione delle autorità per fare luce sul caso.

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Alec Baldwin e i punti ancora da chiarire sul set di “Rust”

Baldwin non era a conoscenza del fatto che la pistola fosse caricata con dei veri proiettili: questo è quanto riportato dall’ufficio della contea di Santa Fe (New Mexico).

L’attore si è recato subito in commissariato per spiegare quanto accaduto. Indagini in corso per chiarire l’origine del proiettile partito dalla pistola: in realtà sarebbero dovuti essere a salve. La prima ipotesi è quella di un malfunzionamento dell’arma, ma serviranno ulteriori analisi per chiarire il tutto. Intanto il luogo delle riprese, il Bonanza Creek Ranch, è stato chiuso dopo quanto accaduto.