Alec Baldwin, tragedia sul set: uccisa a colpi di pistola la direttrice della fotografia Halyna Hutchins

Morta a 42 anni Halyna Hutchins, direttrice di fotografia del film western Rust, ferita dai colpi della pistola di scena scaricata da Alec Baldwin

Halyna Hutchins, direttrice di fotografia, è venuta a mancare a 42 anni sul set di Rust, l’ultimo film western al quale stava lavorando. La donna è rimasta ferita mortalmente da 4 colpi della pistola di scena che doveva essere caricata a salve, scaricata niente meno che da Alec Baldwin, protagonista della pellicola.

Adam Egypt Mortimer, regista di Archenemy, ha sottolineato lo sconcerto e la tristezza per la perdita della professionista in un toccante post su Twitter.

I’m in shock. I was so lucky to have had Halyna Hutchins as my DP on Archenemy. An incredible talent & great person. I can’t believe this could happen in this day and age… gunfire from a prop gun could kill a crew member? What a horrible tragedy. My heart goes out to her family pic.twitter.com/W479ch56Js

