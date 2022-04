Alena Seredova: come è dimagrita con la dieta cheto

La dieta chetogenica seguita da Alena Seredova permette di tornare in forma attivando il processo della chetosi per un fisico sano e snello.

Non è mai facile essere in forma e apparire nel modo migliore. La nota modella Alena Seredova lo sa molto bene dal momento che è riuscita a dimagrire e perdere peso in eccesso grazie alla dieta chetogenica, un regime dalle tantissime proprietà e benefici che permette di sfoggiare un fisico invidiabile.

Alena Seredova dieta

Uno dei volti più belli e popolari del mondo dello spettacolo nota al grande pubblico per la relazione matrimoniale con Gigi Buffon con il quale ha costruito una splendida famiglia, anche se oggi le loro strade si sono divise. Da pochi giorni, Alena Seredova ha compiuto 44 anni e il tempo per lei sembra non passare mai.

Nonostante sia entrata negli “anta” ormai da parecchio tempo, sfoggia un fisico in perfetta forma e una linea invidiabile. Appare sui social in splendida forma, nonostante abbia avuto anche nel 2020 una terza gravidanza, ma questo non le ha impedito di sfoggiare il suo fisico perfetto. Il merito della sua forma e dei chili persi è dovuto alla dieta chetogenica.

Sulle sue stories di Instagram ai follower che le chiedono come avesse fatto a tornare in così splendida forma, ha risposto di aver seguito la dieta chetogenica su consiglio di un esperto del settore insieme a tanta attività fisica. Un regime molto particolare in cui non bisogna consumare dolci, zuccheri, frutta, cereali e tutti quei cibi ad alto indice glicemico.

Nella dieta chetogenica di Alena Seredova sono compresi alimenti come verdura, frutta secca, semi oleosi, uova cucinate in qualsiasi modo, pesce quali calamari, alici, sgombri e carne come pollo, tacchino e vitello, che sono ricchi di proteine ad alta biodisponibilità. Secondo la Seredova, uno dei primi segreti della forma fisica, insieme a una sana alimentazione, è sicuramente la forza di volontà perché tutto parte dalla testa.

Alena Seredova dieta: proprietà

Il regime che ha seguito Alena Seredova è stato fondamentale dal momento che le ha permesso di tornare in forma in modo sano e salutare. Una dieta che non solo ha benefici riguardo il fisico, come mostra la nota modella, ma anche sull’umore, in quanto riduce gli stati di ansia e l’insonnia. Un regime che elimina i grassi in eccesso.

La dieta chetogenica seguita da Alena Seredova ha pochissimi carboidrati che corrispondono a circa il 5% che aiuta a innescare il meccanismo della chetosi. Un processo e stato metabolico in cui l’organismo usa i grassi per riuscire a produrre diverse quantità di energia dal momento che non ha sufficienti carboidrati a disposizione per poterlo fare.

In questo modo, si accelera il dimagrimento riuscendo a perdere i chili in eccesso e si torna in forma in poco tempo. La dieta chetogenica aiuta a velocizzare e stimolare il metabolismo per riuscire a dimagrire brevemente. Un regime e un programma alimentare in cui sono permesse le verdure a foglia verde come l’insalata, ma anche gli ortaggi, quali asparagi, cavoli, verze, ecc.

Come spiega anche la stessa Alena Seredova, soltanto con la forza di volontà e una attenzione all’alimentazione, è possibile dimagrire, proprio come ha fatto lei.

Alena Seredova dieta: integratore

Riuscire a dimagrire e perdere peso non è mai facile, ma per ottenere ottimi risultati si consiglia di aggiungere alla dieta un supporto alimentare naturale e non invasivo. Tra i tanti in commercio, il migliore secondo esperti e consumatori è attualmente Supremo Slim 5, chiamato in questo modo in quanto si compone di cinque elementi naturali che favoriscono il dimagrimento.

Un prodotto made in Italy raccomandato da grandi professionisti e anche dai consumatori che ne sono entusiasti. Se si assume questo integratore in vendita sotto forma di sciroppo, in modo regolare, è possibile ottenere benefici e risultati importanti. Infatti, permette di attaccare i liquidi e grassi in eccesso e migliorare la risposta metabolica.

Riduce i grassi e l’adipe localizzata, controlla i livelli di grasso e zuccheri nel sangue, diminuisce il gonfiore e il senso di pesantezza che si possono avvertire. Combatte la ritenzione idrica e la pelle a buccia d’arancia fornendo anche una migliore digestione e flora intestinale.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

I benefici di Supremo Slim 5 sono dovuti ai cinque componenti naturali al suo interno che non causano problemi in quanto privi di effetti collaterali o controindicazioni, quali:

Cannella: una spezia che regolarizza la digestione bloccando i morsi della fame e saziando

una spezia che regolarizza la digestione bloccando i morsi della fame e saziando Guaranà: una pianta di origine amazzonica che stimola la termogenesi agendo sui depositi di grasso in eccesso;

una pianta di origine amazzonica che stimola la termogenesi agendo sui depositi di grasso in eccesso; Gynostemma: una pianta asiatica che mantiene il peso corporeo e aiuta a combattere il sovrappeso e l’obesità

una pianta asiatica che mantiene il peso corporeo e aiuta a combattere il sovrappeso e l’obesità Betulla: un albero le cui foglie hanno proprietà depuranti e detox dal momento che eliminano le scorie e le tossine

un albero le cui foglie hanno proprietà depuranti e detox dal momento che eliminano le scorie e le tossine Glucomannano: un polisaccaride dalle proprietà ipoglicemizzanti e ipolipemizzanti che riduce il senso di gonfiore e pesantezza.

Basta diluire un cucchiaio di questo sciroppo in un bicchiere di acqua per cominciare a ottenere i primi utili risultati e benefici visibili sul fisico.

Una formula come Supremo Slim 5 non è ordinabile online o nei negozi ufficiali, ma solo cliccando qui sul sito ufficiale del prodotto dove si compila il form con i dati e l’indirizzo per avere a casa questo integratore in offerta al costo di 49€ per una confezione invece di 82. Si paga con Paypal, la carta di credito o i contanti al corriere alla consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.