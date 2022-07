Secondo indiscrezioni Alena Seredova e Alessandro Nasi avrebbero deciso di convolare a nozze in gran segreto.

Secondo indiscrezioni Alena Seredova sarebbe pronta a convolare a nozze in gran segreto con il suo compagno, Alessandro Nasi, padre della sua terza figlia, Vivienne Charlotte.

Alena Seredova: nozze in arrivo?

Secondo un rumor diventato sempre più insistente in rete Alena Seredova potrebbe sposare il suo compagno Alessandro Nasi lo stesso giorno in cui i due celebreranno il battesimo della figlia Vivienne Charlotte.

Di recente la stessa showgirl ha confessato di aver dovuto rinviare il battesimo della figlia perché, a causa delle norme anti-Covid, sarebbe stato impossibile per lei organizzare la cerimonia con tutti i parenti presenti.

Ora che per il battesimo sarebbe tutto pronto – come da lei stessa affermato – in tanti credono che lei e Alessandro Nasi approfitteranno della presenza di tutti i loro cari per pronunciare i fatidici sì. Sulla questione ovviamente non vi sono conferme, e in tanti tra i fan della coppia sono in attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla questione.

L’amore per Alessandro Nasi

Alena Seredova è riuscita a ritrovare la serenità al fianco di Alessandro Nasi dopo la dolorosa delusione vissuta col suo ex marito, Gigi Buffon. Oggi lei e il suo compagno abitano insieme ai suoi due figli, David Lee e Louis Thomas, e alla loro bambina, Vivienne Charlotte, nata nel 2020. Secondo indiscrezioni anche il suo ex marito, Gigi Buffon, sarebbe pronto per convolare a nozze con Ilaria D’Amico.