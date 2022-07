Alessandra Amoroso, dal nuovo amore all'autografo negato: la cantante sogna un futuro diverso.

In attesa di esibirsi a San Siro, Alessandra Amoroso si è raccontata in una lunga intervista. Dalla possibilità di un nuovo amore all’autografo negato: l’ex talento di Amici di Maria De Filippi è un fiume in piena.

Intervistata dal settimanale F, Alessandra Amoroso si è raccontata a cuore aperto. Il prossimo 13 luglio si esibirà in concerto a San Siro, diventando la seconda artista italiana dopo Laura Pausini ad ottenere quel palco. Com’è normale che sia, è emozionata come non mai, ma riesce a gestire la tensione. Il merito è soprattutto del percorso di psicoterapia che ha iniziato nel 2020, dopo il primo lockdown da Covid-19. La terapeuta l’ha aiutata anche a metabolizzare meglio la fine della lunga relazione con Stefano Settepani.

Attualmente non è fidanzata, ma ha ammesso che non ha chiuso le porte all’amore.

Le parole di Alessandra sul nuovo amore

Il nuovo amore, che ancora non è entrato nella sua vita, dovrà essere completamente diverso dal passato. Alessandra ha dichiarato:

“Mi piacerebbe molto condividere la mia vita con una persona, però deve valere la pena questa volta. L’amore non è delusione, lacrime, compromessi, soccombere a situazioni. Chi mi starà accanto dovrà avere amore non solo per me ma per la mia famiglia, il mio lavoro. Dovrà sorridere con me: dei miei trionfi e delle mie delusioni e gioie. Dovrà essere un valore aggiunto, un sostegno nel bene e nel male. Sono pronta a ricevere quell’amore sano, puro, genuino, che non è ancora arrivato”.

La Amoroso ha imparato dagli errori del passato e non ha nessuna intenzione di commeterli di nuovo. Sa ciò che vuole e, soprattutto, è consapevole di dover amare prima di tutti se stessa.

Alessandra Amoroso sull’autografo negato

Qualche giorno fa, Alessandra è finita al centro di una polemica a causa di un autografo negato. In merito a questa vicenda, ha dichiarato: