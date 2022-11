Alessandra Amoroso, discorso contro il cyberbullismo durante il tour: "Chiedete aiuto"

Sabato 26 novembre Alessandra Amoroso ha iniziato il suo Tutto Accade Tour, molto atteso dai suoi fan.

Durante la prima tappa ha portato in scena un discorso contro il cyberbullismo.

Alessandra Amoroso, al via il suo Tutto Accade Tour

Alessandra Amoroso ha iniziato il nuovo tour, partendo da Jesolo sabato 26 novembre. Tutto Accade Tour porterà la cantante nei palazzetti di tutta Italia, con grandi sorprese. Una di questa è un’iniziativa organizzata con Spotify, per sostenere una musica senza genere e con pari opportunità. La cantante vuole puntare i riflettori sul gender gap ancora molto evidente nella musica italiana e ha deciso di mettere a disposizione il suo palco per dare spazio a 13 giovani artiste, che avranno modo di aprire i suoi concerti.

Le cantanti scelte sono: Assurditè, Camilla Magli, Martina May, Margherita Vicario, svegliaginevra, chiamamifaro, Margherita Grechi, BigMamma, Epoque, Kaze, Caffellatte, GINEVRA e Federica Abbate.

Alessandra Amoroso vittima di cyberbullismo

Negli ultimi mesi Alessandra Amoroso è diventata una vittima di cyberbullismo, in modo particolare su TikTok, dove è stato usato anche un hashtag per raccogliere i video contro di lei. Ha vissuto un momento difficile, ma non si è fermata. Sui social spopola l’hashtag #amorosofobia e anche la parodia di “Camera 209”.

Gli haters non si placano, ma la fandom della cantante continua a difenderla. Tutto è partito da un autografo negato ad un fan. La cantante aveva spiegato di non voler far rimanere male gli altri, ma è finita al centro di una polemica che l’ha portata a ricevere critiche e addirittura minacce di morte. “Ho deciso di fare questo video perché il vostro modo giudicante e aggressivo sta creando tanto odio ovunque.

Ogni post che vedo è sporcato da odio senza senso. Da quattordici anni mi comporto in determinate occasioni sempre nella stessa maniera e continuerò a farlo, perché quello per me è il rispetto” aveva dichiarato Alessandra Amoroso in un video.

Il discorso contro il cyberbullismo

Nella prima tappa del suo nuovo tour, Alessandra Amoroso ha deciso di riprendere questo argomento, facendo un discorso contro il cyberbullismo. “Il cosidetto cyberbullismo colpisce tutti indistintamente.

Cattiverie gratuite, con l’unico scopo di fare del male, sabotando le menti, le persone, diffondendo odio e insicurezza verso se stessi e verso gli altri. A me è accaduto poco tempo fa, prima del nostro primo stadio insieme. Io ho chiesto aiuto, perché si può chiedere. Non chiudetevi e abbiate il coraggio di parlare e denunciare. Amate voi stessi prima di tutto. Non date la possibilità a nessuno di ferirvi. Siate consapevoli della vostra forza interiore, di chi siete, di quello che volete. E se doveste incontrare difficoltà nel farlo, chiedete aiuto. Perché ci sono persone disposte ad esserci” è stato il discorso di Alessandra Amoroso.