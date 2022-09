Alessandra Amoroso incontra i fan: la frecciatina dopo le polemiche

Durante un incontro con i suoi fan Alessandra Amoroso ha scagliato una frecciatina contro le polemiche che l'hanno vista protagonista.

Alessandra Amoroso ha incontrato i suoi fan a Verona e ha scagliato una frecciatina contro le recenti polemiche che l’hanno vista protagonista.

Alessandra Amoroso: l’incontro con i fan

Alessandra Amoroso ha incontrato i suoi fan a Verona e ha scagliato una frecciatina infuocata contro le recenti polemiche che l’hanno interessata.

“Non credete a Internet”, ha detto la cantante, probabilmente in riferimento al fatto che, negli ultimi tempi, è stata presa di mira proprio perché non avrebbe dato retta ai suoi fan durante uno dei suoi ultimi live. In molti l’avevano accusata di non aver concesso autografi e selfie ai suoi ammiratori e per questo Alessandra Amoroso si era vista costretta a replicare:

“Mi è stato chiesto di autografare alcuni oggetti ma, considerato il poco tempo e la tanta gente, sapevo che non avrei potuto fare autografi a tutti coloro che lo avrebbero chiesto e in più avrei rischiato di non riuscire a salutare tutti.

Nel rispetto di tutte le persone del pubblico e degli artisti che di lì a breve avrebbero fatto le prove sul palco, ho preferito dedicare quel tempo a scambiare qualche chiacchiera con più persone possibili, anche per evitare di scontentare chi non avrebbe ricevuto un autografo. Come sempre ho fatto tutto mettendo il primo posto l’amore e il rispetto per la gente.”

In tanti tra fan, amici e colleghi avevano preso le sue difese, lasciando intendere di pensarla esattamente come lei in merito alla vicenda.