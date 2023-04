Alessandria, ragazza minaccia il suicidio da un ponte, salvata da un carabiniere

Tensione e sollievo in Piemonte, ad Alessandria, dove per motivi sconosciuti una ragazza minaccia il suicidio da un ponte e viene salvata da un carabiniere. Da quanto si apprende la giovane donna si era arrampicata su una trave di quello di Meier e voleva buttarsi nel vuoto. I media spiegano che quella ragazza ha tentato il suicidio arrampicandosi sulla trave del ponte di Meier e minacciando di buttarsi giù.

Minaccia il suicidio, salvata da un carabiniere

Bisognava intervenire subito prima di una tragedia e a dissuaderla dal proposito sarebbe stato un carabiniere coraggioso. Il resoconto dei media locali spiega che il militare ha deciso di scavalcare anche lui le barriere di protezione. Dopo aver raggiunto la ragazza il carabiniere si è seduto accanto a lei con i piedi sospesi nel vuoto per parlarle. A quel punto l’immediato intervento dell’Arma, richiesto dalla madre della giovane, ha avuto successo.

La flemma del militare e il successo

I media raccontano che ad un certo punto, convinta dalle argomentazioni e dalla flemma del militare la ragazza prima è stata aiutata a rientrare in sicurezza nell’area pedonale. In un secondo momento i militari ed i soccorritori hanno provveduto a trasferirla in pronto soccorso per una serie di controlli di routine.