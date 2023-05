Alessandro Basciano papà per la seconda volta: cosa ha regalato a Sophie Codegoni

Con la nascita della piccola Celine Blue Alessandro Basciano è diventato padre per la seconda volta (ha infatti avuto il suo primo figlio durante una sua precedente relazione). Lui stesso ha svelato quali sarebbero state le emozioni provate durante la nascita della sua seconda figlia e ha confessato anche cosa avrebbe regalato alla fidanzata Sophie Codegoni per il suo arrivo.

Alessandro Basciano: la nascita della seconda figlia

Pochi giorni fa Alessandro Basciano e Sophie Codegoni sono finalmente diventati genitori della piccola Celine Blue e, attraverso i social, è stato la stessa coppia a raccontare alcuni retroscena sull’arrivo della bambina. Alessandro Basciano ha svelato: “Essere papà di un maschietto cambia totalmente perché ora mi sono sentito già alla nascita una cosa alla bocca dello stomaco. È una sensazione completamente diversa. Sono entrambe emozioni belle ma sono diverse”.

L’ex gieffino ha anche svelato che per la nascita della piccola Celine avrebbe regalato alla fidanzata un “pensierino” e, scendendo nel dettaglio, ha ammesso che si sarebbe trattato di una borsa (Sophie ha infatti la passione per le borse). La coppia ha da poco fare ritorno a casa con la piccola Celine e in tanti, sui social, non vedono l’ora di saperne di più sulla loro vita da neogenitori.