Chi è Alessandro Carotti, ex compagno di Irene Grandi

Alessandro Carotti è l'ex marito della cantante toscana Irene Grandi, i due si erano sposati a Las Vegas e hanno divorziato dopo poco.

Finiva nel 2015 la storia d’amore tra Alessandro Carotti e Irene Grandi. Sono stati fidanzati un solo mese prima di convolare a nozze a Las Vegas, ma tutto finì molto presto. Lui se n’è andato in Sudafrica e quando è tornato da lei, l’ha trovata tra le braccia di un altro uomo. Ha confessato che l’Africa gli serviva per lavare via i dispiaceri amorosi derivanti la separazione con Irene. Ma ha anche capito di voler rimanere al suo fianco. Non si dava per vinto insomma, almeno a quei tempi. Oggi la cantante toscana ha sposato l’avvocato Lorenzo Doni.

Chi è Alessandro Carotti

Durante uno dei tanti viaggi insieme, Alessandro Carotti convola a nozze con Irene Grandi a Las Vegas. Ma il loro non è stato un matrimonio lampo e deciso su due piedi.

Tornati in Italia lui si è lasciato andare, come egli stesso ha ammesso, a una vita sregolata. Ha detto al tempo che sapeva che era tutta colpa sua visto che quando Irene non era a casa ne approfittava per uscire e fare notte fonda con gli amici. Aveva ripreso la vita da ragazzo, beveva e non si è fatto mancare qualche distrazione sentimentale.

A quanto pare la cantante non ha voluto perdonare certe “debolezze”, le stesse che hanno logorato il loro rapporto al punto da divorziare. E proprio mentre lei sul palco del Festival di Sanremo gridava di essere tornata in piazza con un non troppo complicato “sono single“, lui ci ripensava. Infatti Alessandro ha spiegato che non aveva intenzione di fermarsi a guardare.

Bensì di riprovarci. Rivoleva indietro la donna che aveva sposato e che stava guardando in tv mentre gridava al mondo di essersi liberata di lui.

Lorenzo Doni

La cantante poi si è risposata. Il fortunato non è il suo ex, nonostante la sua decisione nel riconquistarla. Infatti irene ha sposato un avvocato sardo di adozione, si chiama Lorenzo Doni. Un matrimonio intimo in Sardegna ha fatto da sfondo alla loro storia d’amore, nei confronti della quale è sicuramente stata più cauta.

Il rapporto con Irene Grandi

La donna ha parlato di bambini, secondo lei i figli sono un dono per una donna, lo stesso che però lei non ha mai avuto. Ha spiegato che forse non ha mai avuto abbastanza tempo. E ha aggiunto anche che è stata troppo impegnata a cercare la sua bambina interiore.

Ma probabilmente può essere anche solo il fatto che non si è fidata abbastanza dei suoi compagni. Magari questo nuovo marito, questo nuovo matrimonio porterà un’altro cambiamento nella sua vita.Vedremo.