Alessandro Tersigni papà bis: l’indiscrezione

L’attore Alessandro Tersigni sta per diventare padre per la seconda volta? Secondo indiscrezioni lui e la moglie Maria Stefania Di Renzo aspetterebbero un altro bebè.

Alessandro Tersigni papà bis

Secondo i rumor in circolazione starebbe per allargarsi la famiglia di Alessandro Tersigni: lui e Maria Stefania Di Renzo (ex concorrente di Amici e oggi insegnante di ginnastica) starebbero per avere un secondo bambino dopo il piccolo Filippo, nato nel 2017.

La notizia al momento non ha ricevuto conferma dai due diretti interessati e sembra che a spifferarla sia stata l’amica di Tersigni, Vanessa Gravina, collega dell’attore a Il Paradiso delle Signore. I due diretti interessati confermeranno presto la voce in circolazione?

Alessandro Tersigni: l’amore e la maternità

Alessandro Tersigni e Maria Stefania Di Renzo sono convolati a nozze dopo 10 anni d’amore e, nel 2017, hanno realizzato il sogno di diventare genitori.

In passato i due non hanno fatto segreto di desiderare un altro figlio dopo il piccolo Filippo, ma la coppia ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo sulla loro vita privata e pertanto sulla questione non erano circolate ulteriori indiscrezioni.

In passato l’attore ha anche dichiarato di non voler svelare il nome di suo figlio per questioni di riservatezza. “Perché non dico il nome di mio figlio? È una forma di riservatezza.

Un attore ha una parte pubblica e una privata, e vorrei che quella privata lo rimanesse il più possibile”, aveva dichiarato, e ancora: “Però posso dire che il nome di mio figlio è stato scelto con tanta cura: Stefania e io abbiamo preso tutto l’albero genealogico della mia famiglia per vedere come si chiamavano i Tersigni. Poi, abbiamo preso il libro dei nomi e ne abbiamo scelto uno totalmente nuovo.

Volevamo che quel nome, di Tersigni ci fosse solo lui. Perché per noi nostro figlio è unico”.