Alessia Macari ha annunciato la nascita della figlia: è nata la piccola Nevaeh

Alessia Macari è diventata mamma: sui social l'ex Ciociara ha annunciato la nascita della sua bambina.

Alessia Macari ha annunciato via social la nascita della sua prima figlia, Nevaeh, nata dall’amore per Oliver Kragl.

Alessia Macari ha partorito

Con un tenero post via social (in cui ha mostrato le sue mani, quelle del marito e quelle della piccola appena nata) Alessia Macari ha annunciato ai fan dei social di essere diventata mamma.

Il nome della bambina è Nevaeh che, come ha spiegato l’ex ciociara, significa Heaven, ossia paradiso.

“Ciao a tutti! Io mi chiamo Nevaeh Kragl. Il mio nome si pronuncia NE-VE-AH. (Letto al contrario si legge HEAVEN…che tradotto dall’inglese e’ “paradiso” ). Sono nata il 14/01/22 e peso 3.470kg . Adesso sono felice perché finalmente sono tra le braccia dei miei genitori (loro dicono che sembro una piccola polpetta ). Mamma e Papà vi ringraziano tantissimo per tutti i messaggi, mamma adesso ha bisogno di riposare, ma appena starà meglio si farà sentire.

Adesso ci godiamo solo questi momenti bellissimi finalmente tutti e tre insieme”, ha scritto la showgirl sui social annunciando la nascita della bambina.

Alessia Macari: la gravidanza

Dopo le nozze con Oliver Kragl (avvenute nel 2019) Alessia Macari aveva confessato di voler diventare madre e, dopo appena un anno, aveva annunciato di essere incinta. In questi 9 mesi non ha perso occasione per raccontare sui social i retroscena della gravidanza e dell’attesa della sua bambina.

Oggi lei e l’ex calciatore sono più felici che mai e molto presto potranno fare ritorno a casa insieme alla loro prima figlia.

Alessia Macari: l’amore

Oliver Kragl ha corteggiato per mesi Alessia Macari e alla fine la showgirl ha ceduto: i due sembrano essere più innamorati che mai e in tanti si chiedono se, un giorno, allargheranno ulteriormente la famiglia. “Non si arrendeva. Dopo un anno, quando sono uscita dal GF, ho ceduto”, ha dichiarato Alessia Macari in merito alla sua storia d’amore con l’ex calciatore.