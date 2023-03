Alessia Marcuzzi: la foto senza trucco conquista i fan

Alessia Marcuzzi ha sedotto i fan dei social con uno scatto in cui è ritratta al naturale e senza make up.

Alessia Marcuzzi è tornata a conquistare i fan dei social con la sua bellezza al naturale e uno scatto in cui non sfoggia né filtri né makeup.

Alessia Marcuzzi: la foto senza trucco

A 50 anni compiuti Alessia Marcuzzi è ancora più bella che mai e sui social lei stessa ha fatto il pieno di like con una foto in cui è ritratta senza filtri e senza make up. La conduttrice, con i capelli stretti in uno chignon e una semplice t-shirt bianca, ha conquistato i fan dei social che le hanno fatto i complimenti per la sua naturale bellezza.

Alessia Marcuzzi non ha fatto segreto di prendersi cura di sé stessa e del suo aspetto fisico seguendo un’alimentazione sana e prendendosi cura del suo corpo con un’assidua attività fisica.

La vita privata

Di recente la conduttrice ha annunciato pubblicamente la fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi e pertanto al momento sarebbe single. In merito alla fine del suo matrimonio la Marcuzzi ha svelato che lei e l’imprenditore si sarebbero lasciati pacificamente e che lei avrebbe deciso di troncare la loro unione per cercare la felicità. “Si tratta di non avere paura di prendere la strada più difficile in nome di quella ricerca della felicità che io, forse anche in modo bambinesco, continuo a ritenere troppo importante”, ha svelato in merito all’addio.