Alessia Marcuzzi, la nonna compie 100 anni: le foto sorprendono i fan

Alessia Marcuzzi ha voluto celebrare sua nonna Mela – che ha compiuto 100 anni – con un tenero post via social e in tanti, tra i suoi fan, sono rimasti stupiti per l’età della nonna.

Alessia Marcuzzi: la nonna compie 100 anni

Alessia Marcuzzi ha dedicato un post a sua nonna Mela, che in queste ore ha raggiunto il traguardo dei 100 anni. In tanti hanno fatto le congratulazioni alla nonna della conduttrice, e si sono detti stupiti per la sua età: “Dove si firma per arrivarci come lei?”, le ha scritto qualcuno, mentre altri hanno aggiunto: “Ah ma quindi la bellezza è un dono di famiglia”.

“Auguri nonna! Auguri auguri auguri! La tua forza, la tua energia, le tue risate sono tutto per noi. Ti amiamo tanto”, ha scritto Alessia Marcuzzi, che non ha mai fatto segreto di avere uno splendido legame con sua nonna e in passato ha detto: “Spero di aver preso la stessa leggerezza che la fa sembrare sempre una ragazzina, e la stessa profondità d’animo che mi ha fatto rimanere sempre con i piedi per terra. Leggerezza e profondità, che sembrano opposte e distanti, dentro di lei invece, si sono organizzate proprio bene”. In queste ore in tanti si sono riversati sui suoi canali social per fare gli auguri a sua nonna.