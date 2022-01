Alessia Marcuzzi, la tenera dedica alla figlia in isolamento per Covid: “Ho scoperto tante cose”

Alessia Marcuzzi ha scritto una tenera dedica a sua figlia Mia, in isolamento a causa del Covid.

Alessia Marcuzzi ha dedicato un tenero messaggio a sua figlia Mia, di 10 anni, da alcuni giorni in isolamento a causa della sua positività al Coronavirus.

Alessia Marcuzzi: la dedica alla figlia

Alessia Marcuzzi ha scritto una tenera dedica alla sua figlia più piccola, Mia, nata dall’amore per l’ex compagno Francesco Facchinetti.

La bambina si trova in isolamento nella stessa casa in cui si trova la madre perché, alcuni giorni fa, è risultata positiva al Coronavirus.

“Ho scoperto tante cose di Mia figlia mentre è in isolamento. Probabilmente non ci facevo troppo caso perché le davo per scontate e spesso mi arrabbiavo, come tutti i genitori, perché dovevo ripeterle le cose 1000 volte prima che le facesse. Ho scoperto invece che Mia ha un grande senso di responsabilità, non vuole mettere a rischio la vita degli altri, ed è molto premurosa con me quando entro (mascherata) per portarle da mangiare o pulire la stanza.

Ha anche senso del dovere e ci tiene a fare i compiti e seguire tutte le lezioni in DAD, nonostante a volte sia un po’ stanca”, ha scritto Alessia Marcuzzi, e ancora: “E’ molto ironica perché sulla chat di famiglia fa delle battute esilaranti su questa situazione, facendoci morire dal ridere – continua la presentatrice 49enne – Ci siamo ingegnate a fare un sacco di giochi insieme fuori dalla porta… accasciate per terra con quella parete che ci separa: leggiamo, facciamo Battaglia navale sul foglio, nomi cose, animali, indovina chi…eccetera”.

Alessia Marcuzzi: i figli

Alessia Marcuzzi ha due figli: Tommaso, nato dalla sua relazione con Simone Inzaghi, e Mia, nata nel 2011 dalla sua relazione con Francesco Facchinetti. Spesso la conduttrice ha condiviso con i fan alcuni retroscena della sua vita da mamma e, al termine del suo messaggio dedicato a Mia, ha scritto di voler imparare ad essere più consapevole e più tollerante.

Alessia Marcuzzi: Tommaso Inzaghi

Tommaso Inzaghi è nato nel 2001 e oggi è un giovane studente.

La conduttrice ha dichiarato che sarebbe stata solita “spiare” in passato gli spostamenti del figlio attraverso il navigatore del suo telefono cellulare.