Alessia Pifferi, la chat con un ex compagno: “Posso baciare anche Diana?” “Lo farai”

Alessia Pifferi, la chat con un ex compagno, un 56enne bergamasco con moglie e figli con cui la donna usava Tinder: "Posso baciare anche Diana?" "Lo farai"

Alessia Pifferi, adesso spunta anche la chat con un ex compagno: “Posso baciare anche Diana?” “Lo farai”. Il sunto ipotetico è che adesso la 37enne indagata per la morte di sua figlia a Milano potrebbe essere iscritta a registro per altro reato, un profilo penale orripilante, quello di “atti sessuali con minorenne”.

Al momento non ci sono conferme ma dal cellulare della Pifferi gli inquirenti hanno estrapolato una chat erotica con un ex compagno, esplicita e terribile.

“Posso baciare anche Diana?”

In quella chat ci sarebbero stati messaggi erotici in cui si parlava di Diana e di un suo potenziale coinvolgimento nei giochi sessuali. Ecco un frame delle conversazioni individuate dalla Procura, frame su parole da cui emergerebbe anche “un’organizzazione di prestazioni sessuali dietro compensi”.

Il bergamasco 56enne sposato e con figli

In quel frame un bergamasco di 56 anni mentre scambia messaggi erotici con Alessia su Tinder chiede: “Posso baciare anche lei?”, riferendosi a Diana ed Alessia avrebbe risposto: ”Lo farai”. Il leak risale a marzo del 2022 ed il protagonista maschile sarebbe un uomo sposato, con figli. E sul fronte test tossicologici sul corpo della piccola Diana? La bambina sarebbe morta dopo aver assunto benzodiazepine, molto probabilmente somministrate da sua madre prima di uscire.