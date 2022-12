Alessio Bondani morto nel bosco, disposta l’autopsia: si indaga sulle cause del decesso

Sarà sottoposta ad autopsia la salma di Alessio Bondani, il 35enne di Gavorrano trovato morto nel bosco a distanza di 24 ore dalla sua scomparsa.

Alessio Bondani morto nel bosco, disposta l’autopsia

Alessio Bondani, 35 anni, è stato trovato morto nella giornata di sabato 17 dicembre. La salma del giovane uomo di Gavorrano sarà sottoposta ad autopsia, nel rispetto di quanto disposto dalla Procura. In questo modo, si vuole fare chiarezza sulle cause del decesso. Le prime indicazioni in merito verranno comunicate nella giornata di giovedì 22 dicembre ma, sulla base delle informazioni diffuse, sul corpo non pare siano stati rinvenuti segni di violenza.

Al termine dell’autopsia, condotta dal medico legale Valentina Bugelli, la salma verrà restituita ai familiari del 35enne per la cremazione, nel rispetto delle sue volontà.

Si indaga sulle cause del decesso

Il corpo di Bondani è stato ritrovato a distanza di 24 ore dalla sua scomparsa. La moglie aveva dato l’allarme non riuscendo a mettersi in contatto con la vittima. Le ricerche avviate dalle forze dell’ordine sono poi arrivate a un punto di svolta quando alcuni passanti hanno segnalato la presenza di un cadavere in una zona boschiva in prossimità di Pelagone.

Bondani gestiva il Bar Sport, noto per essere il più frequentato di Gavorrano. La notizia della morte del 35enne ha gettato nello sconforto la comunità presso la quale era molto conosciuto e stimato.