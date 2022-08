Alessio Tripi concorrente del GF Vip 7: l’indizio social

Alessio Tripi concorrente del GF Vip 7: il ragazzo annuncia di essere stato contattato da Canale 5.

Alessio Tripi, conosciuto per aver partecipato all’ultima edizione de La Pupa e il Secchione Show, potrebbe essere stato scelto come concorrente del GF Vip 7. L’indizio social è stato lanciato dallo stesso ex pupo.

Alessio Tripi concorrente del GF Vip 7

Tramite il suo profilo Instagram, Alessio Tripi ha lasciato intendere di essere stato contattato da una trasmissione di Canale 5, che i fan hanno immediatamente identificato con il GF Vip 7. Diventato popolare grazie a La Pupa e il Secchione Show di Barbara D’Urso, il ragazzo ha condiviso una Stories che è subito diventata virale. A didascalia di una sua foto con il logo del Biscione, ha scritto:

“Le chiamate improvvise sono quelle più belle! Stay tuned, non vedo l’ora di raccontarvi tutto”.

Alessio Tripi contattato da Canale 5

Considerando che Alessio Tripi ha condiviso il logo di Canale 5, i fan hanno pensato che la chiamata improvvisa a cui fa riferimento sia arrivata da Alfonso Signorini. Ovviamente, non abbiamo alcuna certezza che le sue parole possano annunciare l’ingresso al GF Vip 7. L’ex pupo, infatti, potrebbe anche essere stato contattato da Ciao Darwin o da Avanti un altro. Al momento, l’unica certezza è la Rete, ovvero Canale 5.

Alessio si è limitato a comunicare ai fan di “aver spoilerato già troppo“, aggiungendo che “ci saranno tantissime risate anche a questo giro“.

Chi è Alessio Tripi?

Classe 1995, Alessio Tripi è un fiorentino doc. Nel mondo dello spettacolo ha mosso i primi passi ne La Pupa e il Secchione Show e, per il momento, non vanta altre partecipazioni degne di nota.