Umberto Smaila conferma il GF Vip 7 e svela la sua più grande paura nell'essere ripreso h24.

Umberto Smaila ha confermato in parte la sua presenza al GF Vip 7. Lo showman dovrebbe partecipare al reality più spiato d’Italia in compagnia del figlio Roy, ma ha qualche timore, specialmente nei riguardi dell’unico bagno per più di venti persone.

Il GF Vip 7, quasi al 100%, dovrebbe vedere Umberto Smaila come concorrente. Lo showman, intervistato dal settimanale Nuovo, ha confermato la sua presenza e quella del figlio Roy. Entrambi hanno fatto il provino e sono molto interessati al reality più spiato d’Italia, ma potrebbero entrare in Casa anche a gioco iniziato. Ha dichiarato:

“Diciamo che le notizie che sono circolate recentemente sul web sono per metà fake. Loro avrebbero piacere di vedermi partecipare con mio figlio Roy. La cosa mi potrebbe interessare per dare una possibilità a lui di scoprire un mondo nuovo, visto che si è da poco laureato. Poi so che l’edizione di quest’anno potrebbe durare fino a maggio, magari entrerò in corsa. Devo fare dei controlli e tenere conto di un po’ di cose”.

Cosa pensa Smaila del GF Vip 7?

Umberto ha proseguito dicendosi molto interessato al GF Vip come programma. Ha dichiarato:

“E’ un programma curioso, così come lo sono io. Sono sempre stato un tipo aperto a tutte le esperienze, mi piace conoscere e scoprire e la stessa cosa vale per mio figlio. Ho fatto il provino e la possibilità è intrigante. Per il GF Vip potrebbe essere importante avere una voce dal contesto di oggi, io non sono tanto un tipo da urla e schiamazzi che oggi vanno molto sul piccolo schermo. Però potrei portare nella casa qualcosa di diverso”.

Dalle parole di Smaila si coglie una conferma della sua presenza al GF Vip 7.

Di certo, la sua partecipazione animerebbe parecchio la Casa più spiata d’Italia.

GF Vip 7: una sola paura per Umberto Smaila

Lo showman ha concluso parlando di Alfonso Signorini e ha svelato di avere solo una paura nei riguardi del reality. Umberto ha dichiarato: