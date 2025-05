Alex Belli furioso contro Mediaset e "The Couple": il retroscena svelato da A...

Il noto attore Alex Belli si è scagliato duramente contro Mediaset e il nuovo reality “The Couple”. Alfonso Signorini ha svelato un retroscena.

Negli ultimi giorni Alex Belli è finito al centro delle polemiche per alcune sue dichiarazioni. L’attore si è infatti scagliato contro Mediaset e il nuovo reality show, condotto da Ilary Blasi, “The Couple“.

Ecco le parole di Belli sui social: “a Mediaset non c’è la voglia di fare programmi di successo. Basterebbe non sprecare risorse in montepremi da un milione di euro o strapagare gli inutili opinionisti 600mila euro e quindi investire sul cast.” Parole davvero durissime quelle dell’attore. Sull’argomento è intervenuto Alfonso Signorini. Ecco cosa ha detto.

Alex Belli e l’affondo contro The Couple: dure accuse, Signorini svela il retroscena

Dopo le pesanti accuse a Mediaset e a “The Couple” da parte di Alex Belli, è intervenuto direttamente Alfonso Signorini. Durante il suo programma “Boom!”, il conduttore ha voluto chiarire la situazione, smentendo in pratica le dichiarazioni dell’attore, etichettandole come “fantascienza.” Inoltre, la giornalista Grazia Sambruna, ha dichiarato che Belli avrebbe dovuto entrare nel cast con Soleil Sorge e quando l’influencer ha preferito accettare una proposta Rai, anche Belli sarebbe stato escluso da “The Couple” e ciò non gli sarebbe andato giù.