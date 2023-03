Alex Belli contro un concorrente del GF Vip: "Subdolo e manipolatore"

Dopo che Sonia Bruganelli ha rimproverato Edoardo Tavassi in diretta tv al GF Vip anche l’ex gieffino Alex Belli si è scagliato contro il concorrente.

Alex Belli contro Edoardo Tavassi

A quanto pare tra Alex Belli e Edoardo Tavassi non corre buon sangue e infatti in più d’un occasione i due si sono scagliati frecciatine e recriminazioni. Dopo che Sonia Bruganelli ha rimproverato Edoardo in diretta tv anche Alex Belli è intervenuto via social schierandosi dalla sua parte e dando contro al fratello di Guendalina Tavassi: “Devo dirvi che sono completamente d’accordo con la Sonia Bruganelli. L’essere subdolo e manipolatore a questi livelli esula dal percorso del reality del GF e a mio avviso rovina completamente il clima nella casa. Ma del resto in questa edizione vedo che non c’è limite al peggio!”, ha tuonato.

In tanti si chiedono se Edoardo verrà messo al corrente delle sue parole e se replicherà. Nei mesi scorsi, riferendosi proprio a Belli, il fidanzato di Micol Incorvaia aveva tuonato: : “Lui fa nella vita il doppiaggio di sé stesso fatto pure male. Sembra che si doppi da solo ragazzi“. Probabilmente Alex Belli non ha preso bene le parole spese da Edoardo nei suoi confronti ed è per questo che si è scagliato contro di lui pubblicamente.